Le petit-fils de l'ex-président français Charles de Gaulle, Pierre de Gaulle, a récemment pris une position sur le conflit armé en Ukraine qui a suscité la polémique. Il faut dire que Pierre de Gaulle a ouvertement pris position pour la Russie. Chose rare dans le milieu politique français. Il a rejeté les accusations des États-Unis et de l'OTAN et a plutôt mis en cause la politique ukrainienne et les Occidentaux, y compris le président ukrainien Volodymyr Zelensky. De Gaulle a affirmé s'exprimer dans la "continuité de la pensée du général de Gaulle" et dans l'intérêt des Français, mais le gouvernement français surveille de près ses déclarations selon le Point.

Poursuivant sa logique, il s'est rendu à Moscou. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a rencontré Pierre de Gaulle à Moscou et a salué ses "évaluations objectives" de la situation géopolitique actuelle et ses appels à l'Occident pour renoncer à son hégémonie selon l'agence Tass. Les deux interlocuteurs ont discuté des tendances mondiales et régionales et de leur impact sur les relations entre la Russie et l'Occident, qui traversent une crise profonde. Ils ont également noté la participation active de Pierre de Gaulle aux projets sociaux lancés par la Russie.

"La Russie apprécie hautement les évaluations objectives de la situation géopolitique actuelle promues par Pierre de Gaulle, ses déclarations régulières dans les médias appelant l'Occident à abandonner ses visées hégémoniques et à revenir à une large coopération avec notre pays dans l’édification d'un nouvel ordre mondial plus équitable", indique le ministère russe des Affaires étrangères. Bien que Pierre de Gaulle se présente comme un défenseur des intérêts français, ses déclarations controversées et son soutien en faveur de la Russie ont suscitent l'inquiétude auprès des autorités, selon la presse française. Ses déclarations sont jugées complotistes et semblent renforcer les opinions de ceux qui croient que l'Occident est responsable du conflit en Ukraine.