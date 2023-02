Une femme de 85 ans a perdu la vie en Floride alors qu'elle essayait de sauver son chien des mâchoires d'un alligator de 3,05 mètres. Les faits ont eu lieu près d'un étang dans la communauté Spanish Lakes Fairways à Fort Pierce. L'identité de la femme n'a pas été révélée. Selon les autorités, elle promenait son chien lorsque le reptile est sorti de l'eau et a attaqué l'animal de compagnie. La victime a immédiatement tenté de sauver son chien, mais l'alligator l'a attaquée et l'a entraînée dans l'étang. Un témoin oculaire a rapporté que la femme avait essayé de protéger son chien des griffes de l'alligator et qu'elle avait été attaquée dans le processus.

Les responsables ont récupéré le corps de la victime, tandis que le chien a été soigné pour ses blessures. Les experts de la faune ont ensuite localisé l'alligator au fond de l'étang et l'ont sorti de l'eau, utilisant des cordes pour maintenir sa mâchoire fermée. Ils ont ensuite transporté l'animal dans un camion. Malheureusement, il s'agit de la troisième attaque mortelle d'alligator en Floride depuis juillet dernier. En juillet 2022, une femme âgée a été tuée par deux alligators après être tombée dans un étang près de chez elle au Boca Royale Golf and Country Club à Englewood. Et en mai 2022, le corps de Sean Thomas McGuinness, âgé de 47 ans, a été retrouvé sans trois membres dans le lac du parc John S Taylor à Largo, en Floride.

Les attaques d'alligators sont rares, mais elles peuvent se produire. Les experts recommandent de rester vigilant lorsqu'on se promène près d'un étang ou d'une zone humide, surtout lorsqu'on est accompagné d'un animal de compagnie. Les propriétaires de chiens sont invités à garder leurs animaux en laisse pour éviter les attaques d'alligators. Les responsables ont également rappelé que nourrir les alligators est illégal en Floride et peut contribuer à rendre les animaux plus agressifs.

C'est une tragédie pour la famille de la victime et une triste réalité pour les habitants de la Floride. Les attaques d'alligators rappellent l'importance de prendre des précautions et de respecter la nature sauvage qui entoure les communautés. Les résidents doivent être conscients des dangers qui peuvent exister dans leur environnement et prendre les mesures nécessaires pour se protéger et protéger leurs animaux de compagnie. Les autorités locales ont également un rôle important à jouer en sensibilisant les gens aux risques et en prenant des mesures pour éviter de futures attaques.