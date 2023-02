Aux États-Unis, un homme accuse le FBI d’avoir volé son or. Selon les informations rapportées par les médias, il s’agit d’un homme du nom de Dennis Parada. Ce chasseur de trésor américain indique avoir été confronté à cette situation en 2018 et a dû saisir la justice face à la certitude d’avoir été dribblé. Il est en effet le responsable de la société Finders Keepers qui a identifié des métaux dans une grotte de Pennsylvanie. Il a dû faire appel au FBI parce qu’il ne dispose pas du droit d’assister aux fouilles.

"On ne détectait plus rien"

Pour lui, le FBI a profité de cette situation pour extraire les métaux en son absence. « Je suis retourné le lendemain du jour où ils ont creusé, avec tous mes équipements. On ne détectait plus rien. Une semaine ou deux avant cela on pouvait détecter de l'or ou de l'argent », a-t-il lancé. Mais le FBI balaie du revers de la main toutes ces différentes accusations. Dennis Parada pour sa part a intenté une action en justice contre le FBI qu’il accuse d'avoir falsifié des preuves et de dissimuler des dossiers. L’objectif selon le patron de la société Finders Keepers est de dissimuler « la découverte d'un trésor historique et extrêmement précieux ». « Nous avons le sentiment d'avoir été doublé, qu'on nous a menti. À la fin, la vérité éclatera. Je ferai tout ce qu'il faut, je ne m'arrêterai jamais, je m'y tiendrai jusqu'à ce que je sache ce qu'il est arrivé à cet or », a martelé Dennis Parada.