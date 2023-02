C'est un drame qui s'est produit à Brest, en France le 24 janvier dernier, lorsque les pompiers ont découvert un homme momifié dans son appartement. L'homme, âgé de 43 ans, n'avait plus donné signe de vie depuis mars 2022, mais personne n'a remarqué son absence, ni dans le voisinage ni ailleurs. Ce drame est considéré comme un énième exemple de l'isolement social qui peut affecter certaines personnes. L'histoire a été relayée par Le Télégramme.

Selon les premiers éléments de l'enquête, l'homme souffrait de dépression et d'une dépendance à l'alcool et s'isolait très souvent. Cela explique-t-il pourquoi personne n'a remarqué son absence? Pour l'heure les autorités n'ont pas voulu donner plus de détails sur cet aspect. Toutefois l'aspect dans lequel le pauvre homme a été retrouvé a stupéfait les secours. En réalité, aucune odeur ne s’échappait de son logement parce que le corps a été retrouvé momifié sur place. Cet état avait ainsi empêché toute odeur suspecte dans le quartier. Le chat de l'homme a aussi été retrouvé mort dans l'appartement, non loin de son corps. Ce drame rappelle que l'isolement social peut avoir des conséquences dramatiques, surtout pour les personnes souffrant de dépression ou de problèmes de santé mentale.