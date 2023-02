Un riche patron d’entreprise américain compte faire tout possible pour avoir l’air jeune. En effet, Bryan Johnson, se prépare à débourser plus de deux millions de dollars pour avoir l’air d’un jeune homme de 18 ans. Pour réaliser ce rêve, l’homme âgé de 45 ans s’est entouré de plusieurs médecins. Selon le média américain Bloomberg, toujours dans le cadre de ce projet baptisé Blueprint, l’homme rencontre une trentaine de médecins qui lui font passer des examens réguliers. Au nombre de ces derniers, figure Oliver Zolman, chargé du projet et spécialiste de la médecine régénérative. Son travail est d’aider « à inverser le processus de vieillissement dans chacun des organes de Johnson ».

Il a la peau d’un homme de 28 ans

Toutes les procédures auxquelles Bryan Johnson s’est soumis ont débouché sur de petits résultats, selon le spécialiste. Ainsi, selon les toutes premières informations communiquées par les médecins de Blueprint, le quarantenaire a maintenant un âge biologique global de 40 ans. Plus précisément, il a la peau d’un homme de 28 ans et le cœur d’un homme de 37 ans. Dans une interview accordée à Bloomberg, Oliver Zolman a déclaré : « Nous n'avons pas obtenu de résultats remarquables. Nous avons obtenu de petits résultats, des résultats raisonnables. Il fallait s’y attendre ».

Rappelons que ce n’est pas la première fois que la médecine régénérative porte ses fruits sur une personne. L’année dernière, des scientifiques du Babraham Institute à Cambridge au Royaume-Uni, sont parvenus à rajeunir, de 30 ans, la peau d’une Britannique âgée de 58 ans. L’institut avait donné l’information dans un communiqué publié sur son site. Pour avoir ce résultat, les chercheurs s’étaient basés sur une technique connue depuis les années 90. Elle permet de transformer les cellules normales en cellules souches, ayant la capacité de s’auto-régénérer, de se multiplier et de se diversifier en cellules spécialisées.