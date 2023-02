Aux États-Unis, une mère de famille a été mise aux arrêts après la narration qui a été faite par sa fille d’une dispute entre ses parents. Selon les informations rapportées par le média WREG, la police a été mise au courant de la situation par un conseiller scolaire de Donelson Elementary. La petite qui est en classe de maternelle a rapporté dans un devoir de classe, la dispute au cours de laquelle sa mère a tiré sur son père avec une arme à feu dans leur maison.

L’arrestation de la femme du nom de Kaydra Johnson et âgée de 28 ans a été faite par des adjoints du bureau du shérif du comté de Shelby le lundi 6 février. Elle est inculpée pour quatre chefs d’accusation. Il lui est reproché d’avoir mis en danger la vie de ses enfants en faisant usage d’une arme dans la maison. « La mère et le père se sont disputés. Maman lui a dit de sortir parce qu'il fumait trop. Le père a frappé la mère dans les yeux. Mère a dit regarde ce que tu as fait », aurait écrit la petite.

"Mère a pris le pistolet sous le lit"

« Mère a pris le pistolet sous le lit. J'étais dans le salon, et mes sœurs et mon frère étaient dans la chambre. La mère a pointé l'arme sur le père et a tiré trois fois. Les balles ont touché le mur. Mère lui a dit de dormir dans sa voiture dans l'allée et de ne pas revenir ou elle lui tirera à nouveau dessus », a poursuivi la petite de la maternelle dans sa narration de la dispute entre ses parents. La mère de sa famille n’a pas nié les faits, mais a fait remarquer qu’elle avait eu recours à l’arme après l’attitude de l’homme. Pour l’heure, les enfants ont été confiés aux proches de la famille. La femme comparaîtra le 23 février devant un tribunal.