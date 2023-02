Après l'incident du ballon chinois et celui de l'objet volant non identifié abattu au Canada, les États-Unis ont pris une décision drastique en fermant momentanément leur espace aérien au-dessus du lac Michigan. La fermeture a été annoncée dimanche par le régulateur de l'aviation civile américaine (FAA) pour des raisons liées à la "défense nationale". Ces derniers jours, trois objets volants, dont un décrit comme un ballon espion chinois, ont été abattus au-dessus des États-Unis et du Canada. L'espace aérien de l'État du Montana a également été temporairement fermé samedi, mais un avion de combat dépêché suite à une "anomalie radar" n'a finalement rien détecté.

Le président américain Joe Biden et le premier ministre canadien Justin Trudeau ont discuté de l'importance de rapatrier l'objet volant non identifié abattu au-dessus du Canada pour en savoir plus sur ses origines. La fermeture temporaire de l'espace aérien au-dessus du lac Michigan montre l'importance que les autorités accordent à la sécurité nationale et à la protection contre les menaces potentielles dans un contexte de tension croissante avec la Chine régulièrement accusée d'espionnage.