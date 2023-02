Une personne a été tuée dans une fusillade jeudi près de Times Square, la place principale de New York, a rapporté le New York Times. Selon la publication, le drame s'est produit vers 17h30 heure locale (UTC-5) à l'intersection de la 44e rue et de la 8e avenue. La victime, un jeune homme âgé de 22 ans, a reçu une balle près de la poitrine devant une épicerie. Il a ensuite été emmené dans un hôpital où il a succombé à ses blessures La police recherche deux suspects, les informations à leur sujet, ainsi que la cause possible de cette fusillade, n'ont pas encore été divulguées selon Tass.

La victime a reçu au moins un projectile à la poitrine à Times Square, à New York. Les autorités ont rapidement répondu à l'incident et l'homme a été transporté à l'hôpital. Les détails sur les circonstances entourant la fusillade sont actuellement limités, mais la police enquête sur l'incident.