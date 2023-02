Sur le réseau social de l’oiseau bleu, une influenceuse de la plateforme d'OnlyFans s’est vue refuser le visa d’entrée aux États-Unis. Selon la publication qu’elle a faite, la principale raison avancée est qu’elle est une travailleuse de sexe réalité virtuelle. Elle avait en projet de voyager vers les États-Unis afin de rendre visite à des amis plus tard. Mais son visa touriste lui a été refusé pour « prostitution ». Se confiant à Motherboard, la jeune femme s’étonne qu’à cause de son activité parfaitement légale selon elle, son visa lui soit refusé.



«Ma réaction à l'avis a été honnêtement" qu'est-ce que c'est? Comment est-ce possible? Ce que je fais est tout à fait légal », indique-t-elle. « J'étais très contrariée et confuse, cela m'a complètement déconcertée et c'est toujours le cas. », a-t-elle poursuivi. Revenant sur la séance au cours de laquelle son visa lui a été refusé, elle raconte avoir été très mal vue par la femme à l’accueil quand elle lui a expliqué le contenu de son travail sur OnlyFans.

"Elle n'a rien compris"

« Je lui ai dit que c'était un jeu virtuel et que j'utilisais un casque VR, elle n'a rien compris de ce que j'ai dit, tout ce qu'elle m'a dit, c'est :" Alors, tu rencontres ces gens sur ce site Web ". J'ai dit 'non, absolument pas », s’est-elle rappelée. Le refus lui a été notifié le mardi 14 février. « Si vous êtes un citoyen non américain qui fait Fansly / Onlyfans et qui essaie d'aller aux États-Unis, bonne chance. Vous serez définitivement refusé. Ils ont refusé mon visa parce que je suis une "prostituée », a-t-elle publié sur Twitter.