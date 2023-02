Depuis quelques heures, les médias internationaux rapportent l'information concernant la mort d'un membre du groupe Wagner qui a fui en Ukraine alors que les combats se poursuivaient sur le terrain. L'information a été annoncée par l'agence de presse Reuters qui précise tout de même que la vidéo de l'exécution de ce combattant, un ancien prisonnier condamné pour meurtre n'a pas été vérifiée. Ce n'est pas la première fois que des médias annoncent qu'un combattant qui a fui l'Ukraine a trouvé la mort.

Dmitry Yakushchenko, 44 ​​ans, un ancien meurtrier qui a trouvé la liberté après avoir rejoint le groupe Wagner en acceptant de combattre en Ukraine aurait été exécuté selon les informations rapportées par les médias internationaux depuis quelques heures. 4 jours après avoir accepté de combattre en Ukraine pour le compte des russes, Dmitry Yakushchenko aurait fait un revirement à 360 degré et aurait fui avec les forces ukrainiennes. Désormais en captivité, Dmitry Yakushchenko se serait exprimé en disant que la guerre en Ukraine n'était "pas sa guerre", selon l'agence Reuters. "J'avais l'intention de trouver une échappatoire, juste, comme on dit, de m'enfuir", aurait déclaré le déserteur selon l'agence Reuters.

Il a été capturé plus tard à Dnipro. Sur l'application Telegram, Gray Zone a révélé il y a quelques heures ceci: "après quoi, comme son collègue Yevgenny Nuzhin, il est tombé malade de la même maladie qui fait s'évanouir dans les villes ukrainiennes (...) et s'est ensuite réveillé au sous-sol lors de votre dernière audience". Dans la séquence vidéo de Gray Zone, Yakushchenko est aperçu avec la tête collée à un bloc de briques. Une personne non identifiée se tient derrière lui avec une masse qu'elle utilise pour l'assommer et il s'effondre. Cela n'empêche pas l'homme non identifié de continuer à l'assommer violemment.