Un an après le début de l’opération militaire lancée par la Russie, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a limogé le haut commandant militaire ukrainien. Selon l’information qui a été rendue publique par l’agence de presse britannique Reuters, l’homme fort de Kiev a notifié sa décision par un court décret. À en croire d’autres précisions apportées par Axios, le chef militaire déchu était le général de division Eduard Mykhailovich Moskalov. Il assurait la supervision des batailles dans la région du Donbass depuis le mois de mars.

Son limogeage intervient après une série de changements effectuée par le président ukrainien Volodymyr Zelensky à la tête de l’armée. De nombreux responsables de l’armée ukrainienne ont été soit limogé ou ont simplement déposé le tablier. Pour l’heure, aucun détail officiel n’a filtré sur les raisons de limogeage de ce responsable de l’armée. Aucun canal officiel de communication de l’armée n’a annoncé l’information relative au limogeage du haut commandant militaire ukrainien.

Une série de démissions au sein de l'armée

Au cours du mois de janvier, plusieurs hauts responsables ukrainiens ont déposé le tablier dans le cadre d’une affaire de corruption présumée autour des approvisionnements de l'armée. Entre autres responsables, on peut citer le vice-ministre de la Défense, Viatcheslav Chapovalov. Il supervisait l'appui logistique des forces armées. Sur cette même liste, figuraient le chef adjoint de l'administration présidentielle, Kyrylo Tymochenko, et le procureur général adjoint, Oleksiï Symonenko. Selon un communiqué du gouvernement intervenu en janvier, trois autres vice-ministres et cinq gouverneurs régionaux ont été démis de leurs fonctions.