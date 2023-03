En Inde, la ville de Sambhal a connu une situation tragique. Sambhal est situé dans le nord du pays où l'activité agricole est très répandue. Ce jeudi 16 mars, aux environs de 11 h 30, un entrepôt de stockage de ladite ville s'est effondré. Cet effondrement a entraîné la chute d'une très grande cargaison de pommes de terre. Les légumes qui se trouvaient dans des sacs se sont littéralement écroulés sur les pauvres travailleurs qui se trouvaient juste en dessous. 14 morts ont été enregistrés.

Selon des sources locales, plus de 20 personnes se sont retrouvées piégées sous les décombres. Un mécanisme de sauvetage a rapidement été mis en place, ce qui a permis de faire sortir une dizaine de personnes qui était ensevelie sous des tonnes de pommes de terre. Le président de la république d'Inde, Narendra Modi suit attentivement la situation et il a chargé le National Disaster Response Force (NDRF) de coordonner les activités de secours. Le NDRF est une équipe chevronnée de sauveteurs qui a l'habitude de gérer ce genre de situation et ils sont à pied d’œuvre au niveau de la ville de Sambhal pour porter assistance aux victimes.

Selon des sources sur place, malgré la promptitude et le professionnalisme des sauveteurs, toutes les personnes qui se trouvaient sous les gravas et le poids des pommes de terre n'ont pas pu être sauvés. À l'heure actuelle, les premières autorités n'ont pas dressé de bilan définitif alors que les recherches sont sur le point d'être suspendu. Les autorités régionales ont notifié que les blessés et les familles des défunts recevront une indemnisation. Une plainte a également été déposée contre le propriétaire de l'entrepôt