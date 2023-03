Au Pays de Galles, un scandale a éclaboussé des gardiennes de prison ayant eu des relations sexuelles avec des détenus. L'histoire qui couvre les six dernières années a été largement relayée par de nombreux médias internationaux ces dernières heures. Il s'agirait d'environ 18 gardiennes travaillant dans une prison qui ont été licenciées pour avoir eu des relations avec des détenus. Les relations sexuelles ont eu lieu au HMP Berwyn, à Wrexham, au Pays de Galles, au cours des six dernières années selon les rapports.

Un scandale de gardiennes de prison qui ont eu des relations intimes avec des détenus a été révélé dans la presse ces dernières heures. 18 femmes qui travaillent dans une prison au pays de Galles ont d'ailleurs été licenciées après l'éclatement de l'affaire. Parmi les femmes licenciées, Jennifer Gavan, âgée de 27 ans, a été condamnée à huit mois de prison en décembre dernier après avoir passé en contrebande un téléphone portable pour son amant Alex Coxon, âgé de 25 ans, afin qu'elle puisse lui envoyer des photos d'elle-même.

Elle aurait également été surprise en train de l'embrasser pendant qu'ils entretenaient une relation de la période allant d'avril à juillet 2020. En 2019, Gunn, une autre gardienne, a été emprisonnée pendant un an après avoir eu une aventure avec le détenu "dangereux" Khuram Razaq, âgé de 29 ans. La diplômée en criminologie et en psychologie lui aurait passé de nombreux appels téléphoniques à caractère sexuel alors qu'il purgeait une peine de 12 ans pour complot en vue de voler, et a fait passer clandestinement une paire de ses culottes pour la prisonnière.

Une fouille de la chambre du détenu a révélé des clichés du couple s'embrassant et se serrant dans ses bras alors qu'il se trouvait dans sa cellule. Cette même année, Emily Watson a été emprisonnée pendant un an pour avoir commis un acte sexuel sur le prisonnier John McGee. Pour contrer le phénomène une formation la prévention de la corruption et la sécurité de la prison à l'endroit du personnel a été dispensé. Un porte-parole du service pénitentiaire a déclaré que "l'écrasante majorité du personnel du service pénitentiaire est travailleur et dévoué et nous n'hésiterons pas à punir ceux qui enfreignent les règles. Plus de 500 membres du personnel du HMP Berwyn ont suivi une formation sur la prévention de la corruption au cours des 18 derniers mois et notre sécurité renforcée protège la prison contre les tentatives de contrebande d'objets illicites à l'intérieur."