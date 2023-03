Plus de 400 rebelles reconnus coupables d'avoir participé à l'assassinat du président tchadien Idriss Déby Itno en 2021 ont été condamnés à la prison à vie mardi. C'est ce qu'a rapporté l'Agence France-Presse (AFP), citant Mahamat El-Hadj Abba Nana, le procureur général de la capitale N'Djamena. "Plus de 400 personnes ont été condamnées à la prison à vie pour acte de terrorisme, mercenariat, enrôlement d'enfants dans l'armée et atteinte à la vie du chef de l'État", a affirmé le procureur général, ajoutant que 25 d'entre elles ont été acquittées.

Le procès de 454 insurgés s'est ouvert le 13 février à la prison de Klessoum, à 20 kilomètres au sud-est de la capitale. Des unités du groupe rebelle Front pour l'Alternance et la Concorde au Tchad (FACT) ont quitté leurs bases dans le sud de la Libye et ont pénétré sur le territoire tchadien le 11 avril 2021. L'opération a été dirigée personnellement par le président de l'époque, Idriss Déby Itno. Les combats ont commencé le 17 avril près de la ville de Mao, à 300 km au nord de N'Djamena. Le 20 avril, il a été annoncé que le chef de l'État, au pouvoir depuis plus de 30 ans, avait été tué lors d'affrontements avec des unités rebelles.

Un conseil militaire de transition, composé de quinze officiers de haut rang, a été mis en place pour prendre les pleins pouvoirs. Il est dirigé par le général de corps d'armée Mahamat Idriss Déby Itno, fils du président défunt. Le 5 octobre 2022, les participants au dialogue de réconciliation entre les autorités tchadiennes et l'opposition se sont mis d'accord pour prolonger la période de transition jusqu'en 2024. Ils ont également nommé le fils du chef de l'État assassiné comme président de transition, qui a prêté serment cinq jours plus tard. (Tass)