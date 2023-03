50 Cent, la légende du rap américain, a remporté une victoire juridique importante contre Mitchell Green, ancien directeur de la gestion de la marque chez Sire Spirits, la société de boissons alcoolisées de 50 Cent. En septembre 2021, Sire Spirits a intenté une action en justice contre Green, l'accusant d'avoir détourné 2,2 millions de dollars en pots-de-vin entre 2018 et 2020. Après une longue bataille judiciaire, le tribunal a finalement reconnu Green coupable de responsabilité envers Sire Spirits pour rupture de contrat, manquement à une obligation fiduciaire, fraude et enrichissement sans cause en octobre 2022.

50 Cent a obtenu un jugement de 6 194 293 $, mais Green n'a pas encore remboursé cette somme. Selon des documents judiciaires consultés récemment, Green a déposé son bilan en vertu du chapitre 7 le 14 mars 2023, ce qui signifie qu'il est insolvable et qu'il ne peut pas rembourser ses dettes. L'artiste a donc décidé de saisir les biens de son ex-employé pour se payer. En effet, il menace de saisir la maison, les comptes bancaires et les voitures du salarié indélicat.

Commentant sur Instagram un article affirmant qu'il comptait saisir la demeure de son ancien salarié, 50 Cent a ironisé comme à son habitude : «Je pense que je vais mettre des sols époxy dans cet endroit. Je vais le garder avec ses photos de famille, vous savez, comme thème pour l'endroit.».

50 Cent a bâti sa carrière musicale sur une image de dureté et d'impitoyabilité, et cette affaire montre qu'il prend également très au sérieux ses activités commerciales. Outre sa carrière de rappeur, il a investi dans diverses entreprises, notamment dans les boissons alcoolisées avec la marque, Sire Spirits, ainsi que dans le monde de la télévision avec la série à succès "Power".