Taïwan a détecté sept avions et trois navires de l'Armée populaire de libération (APL) de la Chine dans la région adjacente à l'île. C’est ce qu’a déclaré mercredi le ministère de la Défense de l'île dans un communiqué publié sur Twitter. "Sept avions et trois navires de l'APL ont été détectés près de Taïwan à 06h00 [UTC+8] aujourd'hui", indique le communiqué. Le rapport affirme qu'il n'y a pas eu de franchissement de la ligne médiane du détroit de Taïwan ni d'entrée dans la zone d'identification de la défense aérienne de Taïwan.

Dans le même temps, l'armée taïwanaise a réagi en augmentant le nombre de patrouilles aériennes, en émettant des alertes radio et en déployant des systèmes de missiles antiaériens. L'armée chinoise envoie régulièrement ses avions et ses navires à Taïwan depuis la visite à Taipei de la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, les 2 et 3 août 2022.

La Chine considère ces visites comme une provocation et une ingérence dans les affaires intérieures de la Chine. Taïwan, la plus grande île de Chine, est dirigée par sa propre administration depuis 1949, mais Pékin la considère comme une partie intégrante d'un pays unifié. (Tass)