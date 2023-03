Au cours du récent mercato d'Hiver, Cristiano Ronaldo, la superstar du football, a décidé de rejoindre le club saoudien d'Al-Nassr. La saison 2022 fut compliquée pour le quintuple ballon d'or qui a connu une Coupe du monde décevante et des performances en club (Manchester United) en deçà de ses standards habituels. CR7 en était arrivé à un point où il cirait le banc de touche à Manchester United. La tension était alors à son paroxysme avec le coach Erik Ten Hag. Plus tard, CR7 livrera une interview où il tiendra des propos très durs à l'endroit de Ten Hag et de Manchester United.

Cet entretien médiatique va précipiter le départ de l'ancien joueur du Real Madrid vers le golfe. Avec son statut de superstar internationale, le portugais a fait basculer Al-Nassr dans une autre dimension aussi bien sur le plan sportif que celui du marketing et de l'image. Cristiano Ronaldo est bien plus qu'un joueur, il est un produit marketing qui permet de générer beaucoup d'argent. Personnalité la plus suivie sur Instagram avec, 554M d'abonnés, CR7 a considérablement boosté la renommée d'Al-Nassr sur les réseaux sociaux depuis son arrivée dans le club. Selon des sources concordantes, l'arrivée de Cristiano Ronaldo a permis au club de créer 150M d'interactions sur les plateformes de réseaux sociaux.

À part le Paris Saint Germain (207M d'interactions), le Real Madrid (209M d'interactions) et le FC Barcelone (203M d'interactions), aucun autre club au monde ne fait mieux. Cela montre à quel point l'aura du champion d'Europe 2016 est immense. CR7 est bien décidé à écrire une autre page de son incroyable légende avec Al-Nassr en enchaînant les performances stratosphériques et en faisant tomber les records. Il a été élu, il y a quelques jours, meilleur joueur du mois de février du championnat saoudien.