La Chine s’est montrée contre l’alliance formée par les États-Unis, l’Australie et la Grande-Bretagne, sur les sous-marins, baptisée AUKUS. Ce mardi 14 mars 2023, Pékin a fustigé ce programme de coopération entre les trois pays, tout en mettant en garde contre une « voie erronée et dangereuse ». Face à la presse, Wang Wenbin, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, a déclaré que : « La dernière déclaration commune des États-Unis, du Royaume-Uni et de l'Australie montre que ces trois pays s'engagent de plus en plus sur une voie erronée et dangereuse, au profit de leurs seuls intérêts géopolitiques et au mépris total des préoccupations de la communauté internationale ».

Pékin avait appelé à « abandonner la mentalité digne de la guerre froide »

Notons qu’avant l’annonce d’hier lundi 13 mars 2023, faite par le président américain Joe Biden, la Chine avait lancé un appel à l’endroit des trois pays, les exhortant à « abandonner la mentalité digne de la guerre froide et les jeux à somme nulle ». Outre le locataire de la Maison Blanche étaient présents au cours du lancement de l’alliance, les premiers ministres britannique et australien. Si ces derniers n’avaient pas fait mention de la Chine, Joe l’avait implicitement fait en déclarant que l’alliance doit permettre de s’assurer que « la zone indo-pacifique reste libre et ouverte ».

Pour rappel, les propos du gouvernement chinois interviennent après qu’il a prévenu les USA d’un risque de guerre si rien ne change. Lors d’une conférence de presse, le chef de la diplomatie chinoise, Qin Gang, avait accusé les États-Unis d'être responsables de la montée des tensions et a averti que cela pourrait conduire à un conflit et à une confrontation entre les deux pays. « Si les États-Unis ne freinent pas, mais continuent d'accélérer sur la mauvaise voie, aucun garde-fou ne pourra empêcher le déraillement, et il y aura certainement un conflit et une confrontation », avait déclaré le nouveau ministre chinois des Affaires étrangères.