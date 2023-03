La maladie d'Alzheimer est l'une des pathologies les plus complexes au monde. Jusqu'à présent, la communauté scientifique n'a pas réussi à élaborer un traitement à 100% efficace contre la maladie. Cependant, des chercheurs de l'université de Newcastle viennent de publier une étude qui va sans doute permettre de mieux contrer la maladie d'Alzheimer. En effet, les scientifiques anglais ont indiqué qu'en adoptant un régime alimentaire de type méditerranéen, l'on réduit considérablement le risque de démence. Le régime de type méditerranéen est un régime riche en fruits, légumes et céréales complètes.

L'étude menée par l'Université de Newcastle est unique en son genre. Près de 60 300 personnes dont les informations étaient stockées au niveau de l'UK Biobank ont été mobilisées pour la réussite de cet essai. Le travail de recherche s'est effectué sur 9 ans. Durant ce laps de temps, les personnes cibles ont radicalement réduit leur consommation en acides gras saturés pour se focaliser sur une alimentation riche en légumes, fruits, céréales complètes, poissons et huile d’olive. C'est ainsi qu'il est ressorti que le risque de démence pour ce genre d'alimentation est inférieur de 23 %.

D'après les chercheurs, même les personnes qui présentent plus de risques de contracter Alzheimer peuvent diminuer les risques en adoptant une alimentation plus saine. "Bien que des recherches supplémentaires soient nécessaires dans ce domaine, cela renforce le message de santé publique selon lequel nous pouvons tous contribuer à réduire notre risque de démence en adoptant un régime alimentaire plus proche de celui de la Méditerranée" a déclaré le professeur John Mathers, un des chercheurs qui a participé à l'étude. Au-delà de la prévention contre la démence, les spécialistes en nutrition ont toujours affirmé qu'une alimentation saine est la clé du bien être physique et mentale. Comme le disait Hippocrate : "Que ton aliment soit ton médicament"