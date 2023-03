Claudy Siar n’aura pas attendu trop longtemps pour réagir suite au mandat d’arrêt émis contre le président russe Vladimir Poutine. Par le canal d’une publication qu’il a faite ce vendredi 17 mars sur le Facebook, le producteur de Couleurs Tropicales a de nouveau dénoncé ce qu’il appelle « Justice Internationale à géométrie variable ». Tout en précisant qu’il n’est en rien un soutien du président russe Vladimir Poutine, l’animateur de Radio France Internationale a ironisé en faisant savoir que « le ridicule ne tue pas ».

Il a fini par demander que la même procédure soit enclenchée contre George Bush et Tony Blair respectivement ancien président américaine et premier ministre britannique. Il a en effet évoqué le nom de l’ancien locataire de la Maison-Blanche pour son implication dans la guerre en Irak. Sous la gouvernance de George Bush, les troupes américaines et la coalition internationale avaient été envoyées en Irak le 20 mars 2003.

Cette opération avait par la suite débouché sur l’exécution de de Saddam Hussein, dictateur au pouvoir depuis 1979. Le président américain d’alors avait dans son discours prôné le retour à un régime démocratique dans ce pays. Rappelons qu’il y a quelques semaines, Claudy Siar avait déjà fait part de ses craintes au sujet de la situation en Ukraine. « Je sens qu’il y aura la guerre », avait-il publié dans un poste sur Facebook.

« L’Occident ne veut pas de la Chine comme médiatrice dans la perspective d’une paix en Ukraine, car trop proche de la Russie ! L’Occident veut être l’arbitre dans ce conflit alors qu’il livre des armes à l’Ukraine !Il y aura la guerre au cœur de l’Occident et elle sera destructrice…pour l’ensemble de l’espèce humaine », a-t-il annoncé dans sa publication sur le réseau social de Mark Zuckerberg.