La fortune du célèbre rappeur américain Jay-Z est désormais évaluée à 2,5 milliards de dollars. Il devient également le plus riche rappeur au monde. Il s’agit là des chiffres qui ont été annoncés par le magazine américain Forbes. On retient que la valeur nette du rappeur a doublé pratiquement depuis l’année dernière. Sa fortune au cours de l’année écoulée est estimée à 1,4 milliard de dollars. Le magazine n’a tout de même pas donné de détails sur la provenance de cette fortune.

Ceci pourrait être lié à la récente vente lucrative de la participation majoritaire du magnat du rap dans sa marque de cognac D’USSÉ. En février, la société mère de D'USSÉ, Bacardi, a accepté d'acheter la participation de 50% de Jigga pour un montant de 750 millions de dollars. La transaction avait alors permis au rappeur américain de conserver une « participation importante » dans la société d'alcool. La situation intervient après la bataille judiciaire qui avait été enclenchée par le rappeur.

En octobre de l’année dernière, il a poursuivi Bacardi pour des préoccupations concernant la transparence financière et a exigé que la société ouvre ses livres et tous les autres registres. Selon Forbes, le patron de Roc Nation est devenu le premier milliardaire de Hip Hop en 2019 grâce à son « alcool expansif, englobant, l'art, l'immobilier (maisons à Los Angeles, les Hamptons, Tribeca) et des participations dans des entreprises comme Uber ». Sa fortune n’a cessé de connaître une croissance depuis ces années.