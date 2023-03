La liste des personnes recherchées par la justice béninoise est actualisée. Sur le site officiel du Ministère de la Justice et de la Législation, 584 personnes sont recherchées y compris Bertin Koovi . Au Bénin, 584 personnes sont donc officiellement recherchées par la Justice béninoise. Dans une vidéo rendue publique le 10 mars dernier, le président de l’Alliance Iroko et désormais membre du parti Bloc Républicain (BR), Bertin Koovi a réagi vivement sur sa présence parmi ces 584 personnes recherchées. Il a déclaré que le dossier le concernant « est vidé et un non-lieu a été prononcé depuis le 21 mai 2021 par le juge du 4ème cabinet ».

Le président de l’Alliance Iroko s’’étonne aujourd’hui qu’on dise que le ministère de la justice a publié une liste et que son nom s’y trouve. Il a laissé entendre que « certainement, la liste n’a pas été actualisée ». Il a ironisé que « si demain, le président Patrice Talon nommait un Rwandais, un Burundais, un Congolais, un Togolais et même un marxien, c’est parce que les services informatiques du ministère de la justice ne font pas leurs devoirs ». En ce qui le concerne, il a affirmé qu’il n’est nullement concerné puisque ce dossier est vidé. Bertin Koovi a même précisé qu’il a été à l’investiture du président Patrice Talon le 23 mai 2021 et a été même invité le 1er août 2022. Il a ajouté qu’il a fait de tout temps campagne au profit du parti Bloc républicain et surtout au profit du président Patrice Talon et qu’il est au Bénin. Pour lui, ceux qui font de telles affabulations sont ceux qui se préoccupent de son silence. « Quand ce que vous avez à dire n’est pas plus important que le silence, il faut se taire » a-t-il lâché.