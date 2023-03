Dans les jours à venir, les services de la voirie vont procéder à l’inhumation de 386 corps dans une fosse commune. Il s’agit des corps qui sont sous main de justice et pour lesquels les tribunaux de Cotonou et d’Abomey-Calavi nous ont donné réquisition. Une réunion a eu lieu avec les différentes parties impliquées dans l’opération qui sera imminente. Mais une nuance de taille. Selon une source proche de la direction du Centre National Hospitalier et Universitaire(CNHU), « cette opération ne concerne pas les corps abandonnés pour lesquels le communiqué est en cours de diffusion et pour lesquels nous n’avons pas encore de réquisition ».

On se rappelle que le 27 janvier dernier, le procureur de la République près le tribunal de première instance de deuxième classe d’Abomey-Calavi avait lancé un communiqué demandant aux parents ayant abandonné des corps des parents dans les morgues du CNHU et de l’hôpital de zone d’Abomey-Calavi de venir les retirer dans les quinze jours qui suivent sinon il sera procédé à l’inhumation collective de ces corps. Ces corps ne sont pas encore concernés, nous souffle-t-on.