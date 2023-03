En ce temps où la justice béninoise est inlassablement aux trousses de cybercriminels, l'humoriste béninois Prince Yadjo invite les autorités à réfléchir également sur un autre phénomène qui prend de l'ampleur au Bénin. ‹‹ Les filles qui se tapent les vieux blancs en leurs envoyant des lettres d'invitation et après les envoûtent pour rentrer en possession de leurs fortunes ››. Sur sa page facebook ce lundi 20 mars 2023, l'humoriste compare ce phénomène à la cybercriminalité. ‹‹ C'est avec portable et Pc elles écrivent aux blancs aussi ››, peut-on lire dans sa publication.

Prince Yadjo déplore le fait que des mamans encouragent leurs filles de 18 à 25 ans à sortir avec des vieux blancs, métisses ou noirs de 60 à 80 ans juste pour de l'argent. Selon lui, cette situation rend les jeunes filles matérialistes et paresseuses parce qu'elles sont habituées à mener une vie de luxe sans le moindre effort. ‹‹ Sommes-nous déjà dans la mondialisation où nos coutumes et traditions n'ont plus de sens ? ››, une question que pose Prince Yadjo, face à l'allure que prend la dépravation notamment des jeunes filles. L'artiste trouve que certains cybercriminels font plus preuve de conscience que les jeunes filles que s'adonnent à ce phénomène de prostitution déguisée. Prince Yadjo demande aux autorités de prendre les dispositions necessaires afin de favoriser l'insertion professionnelle de ces filles.