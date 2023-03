Le Pape François a nommé, ce samedi 04 mars 2023 à Vatican, Monseigneur Coffi Roger Anoumou comme nouvel Evêque du diocèse de Lokossa. Le nouvel Evêque du diocèse de Lokossa remplace ainsi Monseigneur Victor Agbanou qui doit faire valoir ses droits à la retraite. Né le 30 juillet 1972 à Dogbo dans le département du Couffo, Monseigneur Roger Anoumou a été ordonné Prêtre le 27 décembre 2003 dans la cathédrale de Lokossa. Après son ordination sacerdotale, il a assumé des charges pastorales et exercé son ministère en tant que professeur d’Anglais et de philosophie au séminaire Notre Dame Fatima de Parakou (2003-2005) puis celle de vicaire de la paroisse Saint Kizito à Nima, dans l'archidiocèse d'Accra, au Ghana (2006-2007).

Il faut rappeler que le nouvel Evêque de Lokossa a poursuivi ses études en Anglais au Ghana et ensuite à l’université pontificale salésienne de Rome où il a obtenu son doctorat en psychologie de l’éducation et du développement. A Paris en France, il a poursuivi ses études pour un doctorat en psychologie appliquée à l'Université de Paris, en tant que chercheur à Rome et au Bénin (2015-2020). Précisons que Mgr Coffi Roger Anoumou a été entre autres curé de la paroisse Saint François d'Assise à Lanta, dans le diocèse de Lokossa (2017-2021), avant d’assurer à partir de 2021 la fonction de recteur du grand séminaire Saint Paul de Djimé et aumônier du Lycée technique de Bohicon.