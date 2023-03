Installé sur la route Djougou - Natitingou et situé à Tigninti, un village à proximité de Perma dans le département de l’Atacora, le nouveau poste de péage du Bénin sera ouvert à la circulation le lundi 13 mars 2023, à partir de 08h. Cette information a été annoncée à travers un communiqué en date du 06 mars 2023, signé du Directeur Général de la Société Des Infrastructures Routières et de l’Aménagement du Territoire (SIRAT SA), Ranti Akindes. Dans ce communiqué sont également précisés les tarifs applicables aux véhicules selon leur poids.

D'après le communiqué du Directeur Général de la Société Des Infrastructures Routières et de l’Aménagement du Territoire (SIRAT SA) Ranti Akindes, les véhicules légers auront à payer 1 000 FCFA par passage, les véhicules poids lourds 2 essieux, 2 000 FCFA par passage et les véhicules poids lourds 3 essieux, 4 000 FCFA par passage. Quant aux, véhicules poids lourds 4 essieux, ils devront payer 6000 FCFA par passage, les véhicules poids lourds 5 essieux, 8 000 FCFA par passage et les véhicules poids lourds 6 essieux, 10 000 FCFA par passage. Les véhicules poids lourds 7 essieux et plus payeront 18 000 FCFA par passage.