Le président américain Joe Biden a profité d’une déclaration qu’il a faite à la Maison-Blanche devant les hommes des médias pour se prononcer sur la récente annonce qui a été faite par son homologue russe Vladimir Poutine. En effet, pour lui, l’annonce relative à un déploiement d’armes nucléaires «tactiques» en Biélorussie «dangereuse». «Ce sont des paroles dangereuses et c’est préoccupant», a noté le président américain. Le président démocrate a tout de même tenu à préciser que le transfert des armes n’est pour le moment pas effectif.

La Biélorussie qui est un allié de Moscou partage des frontières avec la Russie et l’Ukraine. Cette réaction du président américain intervient après celle de Josep Borrell, haut représentant de l'UE pour la politique étrangère, dans un message publié sur Twitter dimanche dernier. Pour le responsable européen, l’accueil par la Biélorussie de ce type d’armes représenterait une escalade irresponsable et une menace pour la sécurité européenne. « Si la Biélorussie accueille des armes nucléaires russes, il s'agirait d'une escalade irresponsable et d'une menace pour la sécurité européenne », a écrit M. Borrell sur le réseau social de l’oiseau bleu.

Il n’est pas allé par quatre chemins pour menacer le pays d’Alexandre Loukachenko. Selon Josep Borrell, de nouvelles sanctions pourraient être prononcées si le déploiement était effectif. «C'est son choix. L'UE est prête à répondre par de nouvelles sanctions », a poursuivi le responsable européen Josep Borrell. Rappelons que, l’annonce relative au déploiement d’armes nucléaires «tactiques» en Biélorussie fait suite à la décision du Royaume-Uni de fournir des armes à uranium appauvri à l'armée ukrainienne.