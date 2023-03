Les États-Unis militent pour la création d’un tribunal spécial pour juger le président russe Vladimir Poutine ainsi que ses collaborateurs pour la guerre qui est en cours en Ukraine. Selon ces informations rapportées par le média américain New-York Times, l’instance sera composée de l’Ukraine ainsi que de ses alliées. Les accusés seront jugés sur la base des lois en vigueur en Ukraine. Ce tribunal spécial sera adapté sur le format de la Cour Pénale Internationale basée à la Haye.

« Nous nous engageons à travailler avec l'Ukraine et les pays épris de paix du monde entier, pour promouvoir, doter en personnel et financer un tel tribunal, de manière à parvenir à une responsabilité globale pour les crimes internationaux commis en Ukraine », a déclaré sur le projet lors d’une conférence de presse à l'Université catholique de Washington, Beth Van Schaack, ambassadrice du département d'État pour la justice pénale mondiale.

Cette information intervient quelques semaines seulement après le mandat d’arrêt émis contre le président russe Vladimir Poutine et une autre collaboratrice. « Aujourd'hui, 17 mars 2023, la Chambre préliminaire II de la Cour pénale internationale a émis des mandats d’arrêt contre deux personnes dans le cadre de la situation en Ukraine : M. Vladimir Vladimirovitch Poutine et Mme Maria Alekseyevna Lvova-Belova», peut-on lire dans le communiqué de l’institution basée à la Haye. L’homme fort de Moscou est poursuivi pour « crime de guerre de déportation illégale de population (enfants) et de transfert illégal de population (enfants) des zones occupées d’Ukraine vers la Fédération de Russie » toujours selon le communiqué de la Cour Pénale Internationale.