Dans un communiqué ce jeudi 23 mars, la Force opérationnelle interarmées multinationale (MNJTF) a annoncé une série d'opérations réussies menées par les forces armées nigérianes et leurs partenaires contre les groupes terroristes de Boko Haram et de l'État islamique en Afrique de l'Ouest (ISWAP) dans la région du lac Tchad. La MNJTF, composée de troupes du Cameroun, du Niger et du Nigeria, a collaboré avec des groupes locaux d'autodéfense pour mener plusieurs opérations de grande envergure. Dans la première opération, les forces camerounaises et les groupes d'autodéfense ont attaqué les lignes d'approvisionnement de Boko Haram près de la ville de Maroua, confisquant des vivres et des moyens de transport. Les biens saisis ont été confiés aux autorités locales pour une action ultérieure.

Dans une autre opération, les forces nigérianes ont porté secours à 17 personnes, dont des femmes et des enfants, lors d'une patrouille près de la ville de Monguno. Les individus secourus, soupçonnés d'être membres des familles de combattants de Boko Haram, bénéficient actuellement d'assistance médicale et sont soumis à un processus d'identification.

Dans le même secteur, les forces armées et la Civilian JTF ont arrêté un individu, Umar Goni, suspecté de collaborer avec Boko Haram. Goni a été arrêté alors qu'il tentait de participer aux récentes élections au Nigeria. Lors d'un interrogatoire initial, il a révélé qu'il servait de coursier pour les terroristes dans la région de Kukawa. Une enquête approfondie est en cours pour établir l'étendue de ses activités.

Plusieurs opérations réussies

Les troupes nigériennes, quant à elles, ont mené plusieurs opérations réussies, interceptant et capturant des membres présumés de Boko Haram dans différentes zones. Les suspects capturés sont actuellement détenus et font l'objet d'interrogatoires préliminaires.

Dans une opération conjointe entre les forces nigérianes et nigériennes, surnommée "Opération KOUKOURI", 20 terroristes ont été éliminés et 63 suspects ont été appréhendés. Les forces armées ont récupéré divers objets, notamment des armes à feu, des munitions et des vêtements militaires, et ont détruit du matériel utilisé par les terroristes, tels que des motos, des panneaux solaires et des réservoirs de carburant.

Le général de division Abdul Kalifa Ibrahim, commandant de la Force, a salué les efforts des troupes et réaffirmé sa détermination à fournir le soutien nécessaire pour vaincre les terroristes restants. Il a également encouragé les forces armées à maintenir leur élan opérationnel et à adopter une posture offensive envers les insurgés restants afin de les priver de tout espace de manœuvre.