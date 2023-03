Le consultant principal pour le Sahel à l'International Crisis Group (ICG), Mathieu Pellerin, a été détenu par les autorités burkinabè à Ouagadougou depuis vendredi soir alors qu'ils effectuaient des vérifications sur son travail en tant que consultant pour l'organisation. Heureusement, il a été libéré par les autorités burkinabè dimanche soir et a quitté le pays. L'ICG est une organisation non gouvernementale internationale indépendante qui s'engage à prévenir les conflits violents et à construire un monde plus pacifique. Depuis plus de dix ans, l'ICG travaille au Burkina Faso pour réduire les crises violentes qui affectent la population de ce pays.

Le travail de M. Pellerin vise à évaluer les menaces que les groupes djihadistes font peser sur les civils et à recommander des solutions pour protéger les communautés vulnérables. Le Burkina Faso est confronté à une grave crise sécuritaire depuis plusieurs années, avec des attaques fréquentes et meurtrières perpétrées par des groupes armés islamistes, qui ont causé la mort de milliers de personnes et provoqué le déplacement de plus de milliers d'autres. Le pays tente depuis de mener des luttesDans ce contexte, la coopération entre les autorités et les organisations humanitaires et de défense des droits de l'homme est cruciale pour protéger les civils et trouver des solutions durables à cette crise.

Pour rappel, le Burkina Faso a demandé à l'armée française de quitter le pays. Une décision qui est intervenue après le renvoi de l'armée française du Mali. Le Burkina Faso a décidé de prendre en charge sa propre sécurité et veut désormais diversifier les partenaires.