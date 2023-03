L'influenceuse camerounaise Stéphanie Masso, connue sous le pseudonyme de Madame Cooper, est décédée le 4 mars dernier à l'hôpital General de Douala. Les fans ont spéculé sur les causes de son décès soudain, certains évoquant un cancer et d'autres un empoisonnement. Cependant, l'autopsie a révélé que Madame Cooper est décédée d'une embolie pulmonaire, selon des informations dévoilées par son oncle Charles Ndoumbe et relayées par la radio Jambo. La police judiciaire devrait rapidement remettre ce rapport au procureur de la République afin de libérer l'amie de la défunte qui avait été interpellée.

Une embolie pulmonaire est une obstruction soudaine d'une artère pulmonaire par un caillot de sang, généralement provenant d'une veine des jambes ou du bassin. Elle peut provoquer des difficultés respiratoires, des douleurs thoraciques et une baisse de la tension artérielle, pouvant entraîner un arrêt cardiaque. Les facteurs de risque incluent l'immobilité prolongée, les chirurgies, certaines affections médicales, l'obésité et la prise de contraceptifs hormonaux.

Madame Cooper était particulièrement appréciée par les internautes africains pour ses conseils sur la vie sexuelle des couples, son humour et ses conseils osés. Elle avait le don de faire sourire ses fans grâce à ses blagues et ses astuces sur la toile. Son décès a provoqué un choc chez de nombreux internautes qui ont exprimé leur peine sur les réseaux sociaux.