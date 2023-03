Les quatre quarts de finale de la Coupe d’Afrique des Nations (Can) juniors Egypte 2023 qui ont été joués le jeudi 02 mars et le vendredi 03 mars 2023 ont dévoilé les quatre équipes demi-finalistes de la compétition. Il s’agit des Lionceaux de la Téranga du Sénégal, des Aiglons de Carthage de la Tunisie, des Flying Eagles du Nigéria et des Scorpions juniors de la Gambie. Pour les deux demi-finales prévues pour ce jour, le Sénégal, finaliste de trois des quatre dernières éditions, rencontrera à 15 heures à Suez Canal Stadium la Tunisie qui a éliminé le Congo au terme d’un quart de finale complètement fou (3-3, 5-4 tab) pour retrouver les demi-finales, comme lors de la précédente édition.

Quant à la Gambie, 3ème de la précédente édition, elle fera face, toujours ce lundi 06 mars 2023 à 18 heures au stade international du Caire, à la redoutable équipe du Nigeria qui est en train de monter en puissance et qui a eu l’audace de sortir le vice-champion en titre, l’Ouganda en quarts de finale sur un score étriqué de 1 but à 0. Rappelons que les quatre demi-finalistes de la Can U20 Egypte à savoir le Sénégal, la Tunisie, la Gambie et le Nigeria, grâce à leur présence dans le dernier carré d’As, ont validé leur qualification pour le Mondial U20 qui aura lieu en Indonésie du 20 mai au 11 juin 2023.

Encadré

Le programme des demi-finales

Lundi 6 mars, 15h, Sénégal-Tunisie, Suez Canal Stadium

Lundi 6 mars, 18h, Gambie-Nigeria, Stade International du Caire