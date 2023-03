Le président chinois Xi Jinping restera encore au pouvoir au cours des cinq prochaines années. Il a été sans surprise reconduit à la tête du pays suite à un vote au Parlement ce vendredi 10 mars. Au total, il aura obtenu 2 952 votes pour, zéro contre, zéro abstention. Ce score ne surprend pas dans un contexte, où la politique chinoise est dirigée par le Parti Communiste Chinois dont le sexagénaire tient également les rênes. Il a été reconduit pour une durée de cinq à la tête de la formation politique chinoise.

Sur les pas de Mao?

Le président chinois Xi Jinping vient ainsi rompre avec la tradition érigée par ses deux prédécesseurs après le long règne sans partage de Mao Tsé-toung. Il est resté au pouvoir pendant près de 30 ans, soit de 1949 à 1976. Les successeurs de ce président chinois ont érigé un système de gestion plus proche de la démocratie et ont cédé le fauteuil après dix ans de gestion. C’est le cas de Jiang Zemin et de Hu Jintao qui ont tous laissé le pouvoir après dix ans à la tête du pays.

La limitation de mandat sautée...

Xi Jinping est donc le premier président de la Chine contemporaine à briser cette tradition érigée au cours de ces deux dernières décennies. En 2018, il a sauté le verrou relatif à la limitation des deux mandats présidentiels. Comme à l’époque de Mao Tsé-toung, le culte de la personnalité s’est développé autour de Xi Jinping. Selon certains observateurs, il pourrait être reconduit pour un quatrième mandat si, éventuellement, un remplaçant digne du nom ne faisait surface.