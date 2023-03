Après les ennuis de Paul Pogba, la presse révèle les problèmes de son coéquipier N'Golo Kanté. En effet, selon une publication qui a été faite par France Football, le milieu de terrain de Chelsea aurait aussi été menacé par ses proches dans le cadre d’une affaire relative à un changement d’agent. Selon l’enquête qui a été rendue publique par le média français, en 2017, le joueur aurait été piégé alors qu’il sortait d’un restaurant des Hauts-de-Seine. Il aurait été invité à monter dans un véhicule dans lequel il a été victime de menace avec un pistolet.

«Ton agent, ou tu le quittes, ou on le descend », rapporte le média français. Les mots ont été corroborés par un autre témoin de la situation. «Il (le braqueur) est venu, l'a [sorti] d'un resto, l'a mis dans une bagnole et lui a mis un gun sur le genou », rapporte le témoin. En réalité, le changement d’agent par le joueur N'Golo Kanté n’était pas du goût de certaines personnes de son entourage. Toujours selon France Football, le concerné n’aime plus évoquer le sujet et évite tout commentaire.

« Rien ne s'est passé depuis tout ce temps et je n'ai rien à ajouter. Je suis assez discret et concentré sur Chelsea, où je suis très heureux, avec le désir de revenir sur le terrain. Je reprends petit à petit», se défend N'Golo Kanté sur le sujet. Rappelons qu’il y a quelques mois, Paul Pogba avait été victime des agissements de certaines personnes de son entourage dont son frère Mathias. Il avait été victime de chantage et de bien d’autres choses qui ont été faites par les membres de sa famille.