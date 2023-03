Plus d'un an après le démarrage de l'offensive, les combats se poursuivent sur le terrain. Chaque camp déploie ses éléments sur le terrain et tente de faire pencher la balance de son côté. C'est dans ce contexte que Londres à travers son ministère britannique de la Défense a fait des révélations sur une tentative de bombardement d'une base navale russe en Crimée. En effet, le 22 mars 2023, Kiev a apparemment tenté de frapper la base navale russe de Sébastopol en Crimée, selon des informations du ministère britannique de la Défense.

Au moins trois navires de surface sans équipage (USV) et un véhicule aérien sans équipage ont été utilisés dans cette attaque. Cependant, les autorités russes ont déclaré qu'aucun navire russe n'avait été endommagé lors de l'incident. Des sources ouvertes ont rapporté qu'un USV avait été arrêté par des barrages défensifs, tandis que deux autres avaient été détruits dans le port. Cette attaque est survenue après une précédente attaque de l'USV contre Sébastopol en octobre 2022, qui aurait endommagé le dragueur de mines Ivan Golubets et la frégate Admiral Makarov.

Bien que les nouvelles attaques n'aient probablement pas endommagé de matériel militaire, la menace des USV continue probablement de limiter les opérations de la flotte russe de la mer Noire. Les USV sont des navires autonomes qui peuvent être contrôlés à distance ou fonctionner de manière autonome, ce qui les rend idéaux pour des missions de reconnaissance, de surveillance et de frappe à distance. Les autorités ukrainiennes n'ont pas confirmé leur implication dans cette attaque, mais les tensions entre l'Ukraine et la Russie sont à un niveau élevé depuis le démarrage de l'offensive en Ukraine. Les attaques de l'USV contre la base navale de Sébastopol montrent que l'Ukraine continue de chercher des moyens de perturber les activités militaires russes dans la région.