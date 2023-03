La Russie a réaffirmé sa volonté d'empêcher toute tentative de l'Ukraine de reprendre le contrôle de la Crimée annexée en 2014, selon les propos du président Poutine relayés par Tass. Depuis 2014, la Russie a étendu son occupation à d'autres régions, notamment l'est de l'Ukraine, suite au début de la guerre en 2022. Le président russe a déclaré vendredi lors d'une réunion consacrée au développement social et économique de la Crimée et de Sébastopol que la Russie ferait tout pour neutraliser les menaces pour la sécurité de ces deux régions. Il a souligné que les questions sécuritaires sont prioritaires, surtout dans le contexte actuel.

Poutine a promis d'éliminer toutes les menaces potentielles et de garantir un développement socio-économique accéléré de la Crimée et de Sébastopol, malgré les défis et les difficultés rencontrés. Depuis quelques jours, le leader russe sillonne différentes régions du pays pour affirmer le soutien de l'état en ces temps de guerre. Parmi les projets envisagés figurent l'amélioration de la qualité de vie de la population et des revenus des ménages, l'élargissement du potentiel industriel, agraire, touristique et d'investissement de la région, le soutien à l'entreprenariat et aux initiatives d'affaires, la création de nouveaux emplois et la mise en œuvre de projets d'infrastructure de transport et d'énergie, de services municipaux, de santé, d'éducation et de culture.

Cette déclaration intervient dans un contexte de combats meurtriers entre soldats et combattants russes et leurs voisins ukrainiens, qui cherche à reprendre le contrôle des territoires perdus depuis 2014. Le conflit dans l'est de l'Ukraine a exacerbé les tensions et pourrait conduire à une escalade militaire dans la région.