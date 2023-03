Les deux géants de l'Afrobeat, Davido et Wizkid, ont une longue histoire de rivalité qui a duré des années, mais ils semblent avoir mis leurs différences de côté. Les deux artistes nigérians ont souvent été opposés par leurs fans et leurs egos, mais leur relation a commencé à s'améliorer après le décès de l'enfant de Davido. Dans une récente interview, Davido a confirmé que lui et Wizkid feront une tournée musicale ensemble dans un avenir proche. Bien que cela ne se produira peut-être pas cette année, Davido a déclaré que lui et Wizkid prévoyaient de sortir un album ensemble l'année prochaine.

Pour rappel, Davido a lancé son nouvel album. Wizkid a quelques heures après appelé ses fans à écouter son album. Un appel qui a ému les fans des deux artistes. « Ouais, je pense que probablement… nous sommes en train de parler. Je pense à l'année prochaine car je dois d'abord faire ma tournée... Je pense que l'année prochaine, Wizkid et moi ferons un disque ensemble. Un big up à mon frère, il m'appelle littéralement chaque semaine pour prendre de mes nouvelles », a déclaré Davido, il y a quelques heures lors d'une interview à la radio.

La réconciliation de Davido et Wizkid est une excellente nouvelle pour les fans de la musique afrobeat, qui ont longtemps espéré une collaboration entre les deux artistes. Bien que leur rivalité ait été un obstacle, les deux artistes ont finalement mis de côté leurs différences et travaillent ensemble pour offrir à leurs fans la meilleure musique possible.

En somme, Davido et Wizkid ont montré que même les plus grandes rivalités peuvent être surmontées, et qu'il est possible de travailler ensemble pour créer quelque chose de formidable. Les fans attendent avec impatience leur tournée musicale et leur album ensemble, qui promettent d'être des moments forts de la scène musicale africaine.