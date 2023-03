Le monde du cinéma est en deuil. Pour cause, Lance Reddick, un acteur américain célèbre pour ses rôles dans les films d'action "John Wick" et dans la série télévisée "The Wire" est décédé. L'acteur de 60 ans a été retrouvé mort hier vendredi à son domicile de Los Angeles, dans le quartier de Studio City, informe le site spécialisé TMZ. L'acteur laisse derrière lui une carrière bien remplie et des fans attristés par sa disparition. Il restera certainement dans les mémoires comme un artiste talentueux qui a su marquer de son empreinte les écrans de cinéma et de télévision.

Le célèbre acteur américain Lance Reddick s'est éteint. L'agente de Lance Reddick, Mia Hansen, a confirmé la triste nouvelle dans la même journée, précisant que l'acteur était mort "ce matin" et que la cause de son décès était "naturelle". Elle a également exprimé sa tristesse en déclarant : "Lance nous manquera beaucoup". Né en 1969 à Baltimore, Lance Reddick s'est fait connaître à Hollywood en 2000 grâce à son rôle dans la série "Oz" de la chaîne HBO. Il y incarnait un détective infiltré en prison pour lutter contre le trafic de drogue, qui sombre rapidement dans l'addiction.

Mais c'est son rôle de Cedric Daniels dans la série "The Wire", diffusée de 2002 à 2008, qui l'a véritablement propulsé sous les projecteurs. Il y interprétait un policier ambitieux et intègre, qui cherchait à faire respecter la loi dans une ville de Baltimore gangrenée par la corruption. Plus récemment, Lance Reddick avait également connu un grand succès en tant qu'acteur de films d'action. Il avait notamment joué le rôle de Charon, le concierge du Continental Hotel, dans les trois volets de la saga "John Wick" aux côtés de Keanu Reeves. Avec ce décès, le monde du cinéma perd une valeur sûre.