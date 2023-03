Le monde du football français est en deuil. Just Fontaine, ancien attaquant de l’OGC Nice et du Stade de Reims, est décédé ce mercredi 1er mars 2023. Selon les informations de la presse française, l’homme est décédé à l’âge de 89 ans. L’information a été rendue publique notamment par le journaliste Jacques Vendroux. Sur le réseau social Twitter, il a déclaré : « Je viens d'avoir sa femme Arlette. Notre Justo Fontaine est parti la nuit dernière à Toulouse. Il part avec son record de 13 buts en coupe du monde de 1958. Quel mec extraordinaire, on a tellement ri ».

« Moi aussi je suis unique »

Notons qu’en 2014, le record de Just Fontaine, au Brésil, lui avait valu le Soulier d’Or. « Je suis très fier de recevoir cette chaussure, unique, ça tombe bien car moi aussi je suis unique, et les gars à côté de moi qui me donnent le prix, sont uniques » avait-il déclaré. Pour rappel, le décès de Just Fontaine intervient plusieurs mois après celui de l’ancien footballeur anglais George Cohen. Ce dernier, ancienne gloire du football et dernier survivant de la Coupe du monde de 1966, s’était éteint à l’âge de 83 ans. L’annonce de sa mort avait été faite par son ancien club Fulham par une publication sur le réseau social Twitter.

Sur le réseau social, le club avait écrit que : « Tout le monde au club de Fulham est profondément attristé d'apprendre le décès de l'un de nos plus grands joueurs - et gentlemen - George Cohen ». Le décès avait fait réagir l’ex-footballeur anglais Sir Geoff Hurst. « Très triste d'apprendre que mon ami et coéquipier anglais est décédé. Tout le monde, sans exception, a toujours dit que George était un homme adorable. Il nous manquera beaucoup, mes pensées les plus sincères vont à la femme de George, Daphné, et à sa famille » avait-il déclaré.