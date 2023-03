Gary Rossington, le dernier membre fondateur du groupe de rock américain Lynyrd Skynyrd, est décédé dimanche 6 mars 2023, à l'âge de 71 ans. Le guitariste a été connu pour son jeu de guitare exceptionnel et a contribué à écrire certaines des chansons les plus emblématiques du groupe, notamment "Sweet Home Alabama" et "Free Bird". La nouvelle de sa mort a été annoncée sur la page Facebook de Lynyrd Skynyrd.

Le groupe de rock Lynyrd Skynyrd est connu pour sa musique "Southern rock" qui a influencé de nombreux groupes et artistes à travers les années. Avec Gary Rossington à la guitare, le groupe a enregistré plusieurs albums à succès qui ont marqué l'histoire de la musique rock. Le groupe a exprimé sa tristesse à l'annonce de la mort de Gary Rossington sur sa page Facebook en écrivant : « Gary est maintenant avec ses frères et sa famille Skynyrd au paradis et il joue bien, comme il le fait toujours ».

Le groupe n'a pas précisé la cause exacte de sa mort, mais il est connu que Rossington souffrait de problèmes cardiaques et avait subi une opération d'urgence du cœur en 2021. Gary Rossington était né en 1951 en Floride. Il avait fondé la première version de Lynyrd Skynyrd en 1964 avec le batteur Bob Burns et le bassiste Larry Junstrom. Le groupe a connu un succès commercial et critique avec leur premier album en 1973, "Pronounced 'Lĕh-'nérd 'Skin-'nérd", qui a été suivi par une série d'autres albums à succès, y compris "Second Helping", "Nuthin' Fancy" et "Street Survivors".

Au cours des années 1970, Lynyrd Skynyrd a connu plusieurs accidents tragiques, notamment un accident de voiture impliquant Rossington en 1976 et le crash aérien de 1977 au cours duquel trois membres du groupe ont perdu la vie. Rossington a survécu à ces accidents graves, mais il a souffert de problèmes de santé tout au long de sa vie. Gary Rossington a été un membre essentiel de Lynyrd Skynyrd pendant plus de cinq décennies. Son talent à la guitare, son sens de l'écriture et son engagement envers la musique ont contribué à faire de Lynyrd Skynyrd l'un des groupes de rock les plus influents de l'histoire. Sa mort laisse un grand vide dans la communauté des fans de musique rock, mais son héritage musical durera pour toujours.