Triste nouvelle pour les fidèles de la secte japonaise «Happy Science». En effet, dans la matinée de ce jeudi, plusieurs médias ont annoncé le décès du fondateur de cette secte japonaise. Ryuho Okawa, le fondateur de la secte japonaise «Happy Science», est décédé ce jeudi 02 Mars 2023 à l'âge de 66 ans, ont rapporté des médias locaux. Né en 1956, Okawa avait fondé en 1986 le groupe religieux qui revendique des millions de membres dans plus de 160 pays. La cause du décès n'est pas connue pour l'instant.

Ryuho Okawa, le fondateur de la secte japonaise «Happy Science» n'est plus. C'est l'information rapportée par plusieurs médias internationaux ce jeudi. Pour la petite histoire, la secte «Happy Science» prône la réincarnation et vise «l'instauration d'un monde où règnent l'amour, le bonheur et la prospérité». Cependant, elle a souvent été critiquée pour le culte de la personnalité qui entourait son fondateur. Certains de ses adeptes lui vouent un véritable culte, mais son fils Hiroshi a publiquement critiqué ses actions.

«Je crois que ce que fait mon père est complètement absurde», avait-il déclaré en 2020 au New York Times, ajoutant que Ryuho Okawa avait «menti sans relâche à ses adeptes». La mort de Ryuho Okawa soulève des questions sur l'avenir de la secte «Happy Science». Des responsables de la secte n'ont pas pu être joints dans l'immédiat pour confirmer le décès ou donner des informations sur la continuité de leur organisation. Cependant, il est probable que la secte continue de prospérer, étant donné le nombre élevé de ses membres dans le monde entier.