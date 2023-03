Ardent défenseur de la cause antinucléaire et de la constitution pacifique de son pays, le prix Nobel de littérature Kenzaburō Ōe n'est plus. La nouvelle de son décès a été rendue public ce lundi par la maison d'édition Kodansha. Dans son communiqué, la maison d'édition a expliqué que ses funérailles ont été déjà tenues par sa famille après son décès survenu le 03 Mars dernier.

Techniquement compétent, moralement rigoureux et intègre, le prix Nobel Kenzaburō Ōe a grandi sur sur l'île de Shikoku et a fait des études de littérature française. Ce cadre, il va l'utiliser dans ses œuvres comme un décor. Sa jeunesse a été marquée par la guerre notamment la seconde guerre mondiale. Après la chute du Japon avec les bombardements atomiques de Hiroshima et Nagasaki en 1945, il a été conquis par les principes démocratiques apportés par l'occupant américain. À Tokyo, il a étudié la littérature française à la prestigieuse université de Tokyo.

En 1958, il va remporter le prestigieux prix Akutagawa récompensant de jeunes auteurs pour Gibier d'Élevage. Ce récit tragique mettant en scène un pilote afro-américain captif d'une communauté villageoise japonaise durant la Seconde Guerre mondiale sera adapté au cinéma peu après par Nagisa Oshima. Il sort dans la même année son premier grand roman, "Arrachez les bourgeons, tirez sur les enfants", fable sociale sur des gamins d'une maison de correction livrés à eux-mêmes au Japon durant la guerre.