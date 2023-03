Un passager d’un vol américain a eu un comportement qui a surpris les autres occupants de l’appareil. En effet, le samedi 25 mars 2023, un homme a ouvert l’une des portes d’un avion de la compagnie Delta Air Lines, qui se préparait à prendre son envol. Selon les informations communiquées par les autorités, l’incident s’est produit dans la matinée du samedi, à l’aéroport international de Los Angeles. L’appareil, un Boeing 737, qui allait bientôt décoller, attendait encore sur la piste d’atterrissage quand l’homme a ouvert l’une des portes de sortie d’urgence. Il a ensuite sauté sur le toboggan de secours, mais a été arrêté par les forces de l’ordre. Ces dernières ont réussi à le maîtriser.

« Les clients ont été déplacés dans un nouvel avion »

L’incident a poussé le régulateur de l’aviation aux États-Unis, la Federal Aviation Administration (FAA). « Les clients ont été déplacés dans un nouvel avion et nous nous excusons pour les désagréments et les retards dans leurs projets de voyage » a-t-elle déclaré. Notons que ce n’est pas la première fois qu’un passager essaie d’ouvrir les portes d’un appareil qui s’apprête à décoller. L’année dernière, les passagers du vol 41 de LOT Polish Airlines de Varsovie, en Pologne, à Toronto au Canada avaient été pris d’une grande frayeur. Un passager de l’avion qui était devenu violent, avait essayé d’ouvrir les portes de l’appareil en plein vol.

Selon les explications du porte-parole de la compagnie, cinq personnes l’avaient maitrisé. « L'homme est ensuite allé dans la cuisine arrière et a crié sur les membres d'équipage... Le passager était sur le point de frapper un membre de l'équipage de cabine, mais les autres passagers ont couru vers la cuisine et ont essayé de le calmer...Il a réussi à s'enfuir et à un moment donné, le passager a couru vers les portes de l'avion et a essayé de les ouvrir en l'air... Il a réussi à s'enfuir et à un moment donné, le passager a couru vers les portes de l'avion et a essayé de les ouvrir en plein vol » avait-il déclaré.