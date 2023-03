Le président de la République du Bénin , Patrice Talon a été invité le dimanche 05 mars 2023 sur la chaîne de la télévision française LCI. Le chef de l' Etat béninois s'est prononcé sur plusieurs sujets internationaux ainsi que le taux de croissance démographique en Afrique qui selon lui est trop élevé et est en décalage avec leurs capacités de développement . C'est pourquoi, il a suggéré qu'il faut contrôler les naissances. Le Président Patrice Talon a expliqué qu'"il ne faut pas que les migrations ou la nécessité de combler le déficit démographique en occident, en Europe, conditionnent les politiques africaines en termes de développement et en termes de démographie".

L'actuel chef de l'Etat béninois a laissé entendre que le continent africain dans son positionnement dans le concert des nations est confrontée "aujourd'hui à un drame" . Pour lui, le taux de croissance de la démographie est très élevé et ne permettra pas à l'Afrique de se développer parce qu'il est "en décalage avec nos capacités à investir dans l'infrastructure d'éducation, de santé, de création d'emploi". Comme thérapie, qui d'ailleurs a fait ses preuves, Patrice Talon a opté pour la régulation des naissances.

Il a demandé aux dirigeants africains qu' " il faut impérativement contrôler ce taux de progression de la démographie". Ce qui revient donc selon lui ," à contrôler les naissances". Le Président de la République du Bénin a rassuré qu'on peut bel et bien réussir à faire cela et beaucoup de pays y sont d'ailleurs parvenus. Il préconise qu'il faut pour cela, "trouver les moyens d'inciter au contrôle des naissances et même trouver des moyens quelque peu coercitifs pour que l'explosion qu'on observe aujourd'hui ne perdure pas'' et d' ajouter ensuite : "Autrement, l'Afrique s'en portera très mal" .

Le Président Patrice Talon a déclaré que les Chefs d'Etat africains ne veulent pas développer leur politique de développement sur ce besoin de l'occident d'avoir des immigrés pour combler leur déficit démographique. C'est pourquoi, le Chef de l'Etat béninois a soutenu qu' il faut que les dirigeants africains puissent œuvrer obligatoirement au bien-être de leurs concitoyens "aujourd'hui et demain'' notamment "à contrôler les naissances" et "à limiter le taux de progression de la démographie" pour que leurs moyens soient "en adéquation avec la population". Patrice Talon a martelé que l' immigration est un phénomène humain , universel qui, à travers le temps, n'a jamais pu être maîtrisé par la volonté des hommes , des dirigeants d'un instant. Les peuples selon lui, ont toujours bougé et que l'l'homme a toujours circulé et circulera toujours.