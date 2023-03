Un récent rapport publié dans le journal Sun a mis en garde les passagers contre le port de leggings lors de vols long-courriers. L'expert en vol et l'écrivain aéronautique Christine Negroni a expliqué que les leggings et les fibres artificielles en général peuvent être extrêmement dangereux à porter en cas d'incendie à bord de l'avion. Negroni a souligné que, bien qu'il soit tentant de se mettre à l'aise sur un vol long-courrier, les passagers ne doivent pas prendre de risques en portant des vêtements qui pourraient aggraver une situation d'urgence.

Elle a expliqué que si un incendie se déclare dans la cabine de l'avion, les fibres artificielles peuvent brûler plus rapidement que les vêtements en fibres naturelles et coller à la peau, ce qui peut entraîner des blessures graves. De plus, Negroni a averti les passagers de ne pas enlever leurs chaussures lors du vol, car ils pourraient avoir à évacuer rapidement l'avion en cas d'urgence. Si les passagers se retrouvent sur un sol chaud, froid, recouvert d'huile ou en feu, ils ne voudront pas être pieds nus.