L'ancienne première dame Michelle Obama a dit les sentiments qui l'animait le jour de l'investiture de l'ancien président américain Donald Trump. C'est dans un nouveau projet audio, baptisé "Michelle Obama. The light podcast" qui doit être diffusé ce mardi que l'ex-première dame s'est confiée. Un extrait audio de prévisualisation du podcast a été publié sur SoundCloud hier lundi 06 Mars 2023. Dans l'extrait, on entend l'ancienne première dame affirmé qu'elle a "pleuré pendant 30 minutes d'affilée" le jour de l'investiture de Donald Trump.

Lorsque Donald Trump a été investi en tant que président des États-Unis le 20 janvier 2017, l'ancienne Première Dame Michelle Obama a éprouvé des émotions profondes. Dans un extrait audio de prévisualisation de l'épisode de "Michelle Obama : The Light Podcast" publié sur SoundCloud, Obama a décrit son expérience émouvante lors de cette journée historique. Elle a commencé par parler de ses sentiments alors qu'elle montait à bord d'Air Force One pour la dernière fois. "Quand ces portes se sont fermées, j'ai pleuré pendant 30 minutes. Des sanglots directs et incontrôlables, parce que c'est à ce point que nous avons tenu bon pendant huit ans", a-t-elle déclaré selon Business Insider.

Obama a ensuite évoqué la cérémonie d'investiture de Donald Trump, au cours de laquelle elle a ressenti une profonde tristesse. "Il y avait des larmes, il y avait cette émotion. Mais ensuite, s'asseoir sur cette scène et regarder le contraire de ce que nous représentions à l'écran – il n'y avait pas de diversité, il n'y avait pas de couleur sur cette scène", a-t-elle déclaré. "Il n'y avait aucun reflet du sens plus large de l'Amérique", a poursuivi l'ancienne première dame Michelle Obama. Ces commentaires sont un rappel poignant des émotions ressenties par de nombreux Américains, en particulier ceux qui ont été impliqués dans l'administration Obama, lors de l'investiture de Donald Trump.

Il faut tout de même préciser que malgré les sentiments douloureux qu'elle a ressentis à l'époque, l'épouse de l'ancien président américain Barack Obama est restée une voix forte et influente dans la vie publique américaine. Elle a continué à se battre pour les causes qui lui tiennent à cœur, y compris la promotion de la santé et de l'éducation pour les enfants et la lutte contre les inégalités raciales et de genre.