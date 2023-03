Les entreprises béninoises sont invitées à participer à la troisième édition d'exposition économique et commerciale sino-africaine. Sous l'initiative de la République populaire de la Chine, cette activité basée sur le thème « Un développement commun pour un avenir partagé », aura lieu du 29 juin au 02 juillet 2023, à Changsha en Chine. L'exposition économique et commerciale sino-africaine est une rencontre internationale qui offre aux entreprises béninoises l’opportunité d’exposer et de vendre leurs produits et également de nouer de nouveaux partenariats d’affaires

Cette exposition se veut une plateforme de réponse aux demandes des pays africains dans les domaines du commerce, de l'agriculture, des infrastructures, de la médecine et de la santé à travers l'organisation de foras et de rencontres B2B. La troisième édition réunira entre autres, des représentants d'associations commerciales, d'institutions financières, des chambres de commerce, des entrepreneurs. Il s’agit d’un rendez-vous économique et commercial entre la Chine et l’Afrique qui se tient tous les deux ans. Les deux premières éditions se sont tenues en 2019 et en 2021. L'organisation de cette rencontre entre dans le cadre de la mise en œuvre des « neuf programmes » de la coopération sino-africaine annoncés par le président chinois Xi Jinping.