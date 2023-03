La Françafrique, terme qui désigne les relations néocoloniales entre la France et ses anciennes colonies africaines, continue de faire parler en Afrique. Alors que la France affirme que cette ère est révolue, plusieurs activistes et hommes politiques en Afrique, ou même chroniqueurs français et africains affirment que Paris cherche toujours à maintenir son influence exclusive sur le continent africain. Cette idée est partagée par la Russie qui affirme que Paris veut limiter la coopération entre Moscou et Pékin avec les pays africains.

Ces préoccupations ont été exprimées par la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, lors d'une conférence de presse il y a quelques heures. Elle a souligné que la France avait tendance à fermer les yeux sur les coups d'État militaires et les violations des droits de l'homme en Afrique tant que les pays suivent aveuglément la politique française. Selon elle, les pays africains qui cherchent à diversifier leurs partenaires économiques, sécuritaires et culturels sont souvent soumis à de fortes pressions.

"Les rêves de maintenir une influence exclusive en Afrique et d'exclure d'autres acteurs, surtout la Russie et la Chine, sont toujours vivants à Paris, c'est évident. Paris définit toujours les pays africains, où elle est prête à fermer les yeux à la fois sur les coups d'État militaires et les nombreuses violations des droits de l'homme, tant qu'ils suivent aveuglément la politique de la France" a déclaré Mme Zakharova.

Rivalité accrue en Afrique

La rivalité entre la France d'une part et la Russie et la Chine en Afrique est également de plus en plus visible. La Russie lie des partenariats militaires avec les pays africains tandis que la Chine noue des liens économiques avec les pays qui le souhaitent. Les deux pays forment un sérieux tandem qui pose des défis aux occidentaux avec en tête, la France et les USA. Alors que la France a longtemps été considérée comme la puissance dominante en Afrique, la Russie et la Chine cherchent de plus en plus à grignoter du terrain. En réaction, la France veut renouer avec le continent et dissiper un sentiment très anti-politique française en Afrique, en particulier dans les régions où la Russie et la Chine sont également actives. Chassée de deux pays, la France n'a guère le choix que d'éviter la saignée française sur le continent noir.

La Françafrique a eu des effets néfastes sur les pays africains; la Centrafrique accuse la France d'avoir pillé ses ressources notamment en encourageant la corruption et la mauvaise gouvernance. Les appels à une rupture totale avec cette politique ont été nombreux ces dernières années, mais la France sera prête à abandonner son influence sur le continent africain et de nouveaux dirigeants s'opposent frontalement à cette politique.