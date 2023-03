Francis Ngannou a profité d’une interview qu’il a accordée à « La Sueur » pour revenir sur sa carrière et surtout sur ses projets futurs. En effet, ce fut l’occasion pour le boxeur camerounais de réaffirmer qu’il a effectivement mis un terme à sa collaboration avec l’Ultimate Fighting Championship (UFC). « L’UFC, c’est terminé définitivement », a-t-il formellement déclaré. Pour lui, même si son expérience au sein de l’organisation était enrichissante, il jouit désormais de sa totale liberté après son passage.

Sa situation actuelle lui permet en effet de boxeur en parallèle de sa carrière de MMA. « J’aime le MMA, je veux toujours le pratiquer. Je crois que j’ai encore quelques combats en moi. J’ai eu de sérieuses conversations avec le PFL et le One Championship également. Pas tellement avec le Bellator, mais il n’y a pas d’empressement », a-t-il notamment fait savoir au cours de cette sortie médiatique qu’il a faite. Pour celui qui est surnommé le Mike Tyson du MMA, l’obtention de sa liberté auprès de l’UFC n’aura pas été chose facile.

« Ça fait trois ans que je suis oppressé. Ça fait trois ans que j’ai des propositions de contrat. Ça fait trois ans que je suis sous pression ou je reçois des frustrations. Il a fallu du temps pour en arriver là », a notamment rappelé le boxeur camerounais. Notons qu’il a marqué son arrivée au sein de la plus grande organisation mondiale d'arts martiaux mixtes en 2015. Il s’est imposé à six reprises et n’a jamais été vaincu.