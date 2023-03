Une nouvelle tragique est venue bouleverser la ville de Hambourg en Allemagne ce jeudi soir. Selon les informations de la police, plusieurs personnes ont été tuées et d'autres grièvement blessées lors d'une fusillade survenue dans un centre des Témoins de Jéhovah. Les détails sur le bilan exact de l'attaque n'ont pas encore été communiqués, mais la police a confirmé que la fusillade avait fait sept morts et huit blessés graves. L'attaque s'est produite vers 21 heures 15, lorsque les forces de l'ordre ont été appelées pour signaler des coups de feu tirés dans le bâtiment de trois étages, situé au nord de la seconde plus grande ville d'Allemagne.

Les forces de l'ordre ont rapidement été mobilisées sur les lieux de la tragédie, et un important dispositif a été déployé pour sécuriser la zone. Les premiers éléments de l'enquête ont permis de découvrir un corps dans une maison paroissiale à Gross Borstel, et les autorités pensent qu'il pourrait s'agir de l'auteur des tirs. À ce stade, on suppose qu'il n'y avait qu'un tireur, mais les enquêteurs continuent d'analyser les éléments de l'affaire pour déterminer les circonstances exactes de l'attaque.

L'ensemble de la communauté est sous le choc, et les autorités ont appelé à la prudence. Sur Twitter, la police d'Hambourg rappelle qu'à ce stade, il n'y a aucune information fiable sur le mobile du crime. Elle demande aux internautes de ne pas partager d'hypothèses non garanties et/ou de répandre des rumeurs.